Il Cinque Terre Expressva oltre Prossima fermata Sestri Levante | Passo avanti per il nostro turismo

A partire dal 14 marzo, il servizio dei Cinque Terre Express si estende fino a Sestri Levante, garantendo collegamenti più efficaci durante la stagione turistica. La proposta della Regione Liguria mira a migliorare la mobilità e rispondere alle esigenze di traffico della zona, offrendo un’opportunità aggiuntiva di scoperta e visita delle località lungo la costa. Un passo importante per sostenere il turismo e facilitare gli spostamenti tra le principali destinazioni liguri.

Il percorso dei treni Cinque Terre Express si allunga. Dalla prossima primavera, per la precisione dal 14 marzo, fino al 1 novembre su richiesta della Regione Liguria nove treni Cinque Terre Express verranno prolungati fino alla stazione di Sestri Levante, anche per far fronte all'emergenza trasporti che si è venuta a creare in conseguenza della chiusura al traffico veicolare delle gallerie tra Sestri Levante, Moneglia e Deiva Marina. L'ampliamento del servizio diventerà definitivo anche per i prossimi anni sempre nel periodo tra i mesi di marzo e novembre ampliando il percorso già avviato nel corso dell'anno durante il quale il prolungamento era andato in vigore nel corso dell'estate dal 15 giugno al 14 settembre.

