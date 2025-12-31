Il cinema e la crisi | cosa non funziona? E se Checco Zalone non bastasse?

Il settore cinematografico italiano sta attraversando un momento di difficoltà, con risultati deludenti al box office nonostante l’impegno di figure come Checco Zalone. Durante le Giornate Professionali di Sorrento, esperti e operatori hanno condiviso le sfide di un “anno complicato”, evidenziando la necessità di affrontare questioni strutturali e di innovare per rilanciare il cinema nel nostro paese.

Un cinema italiano più solido non sta basta a risollevare le sorti del boxoffice. Alle Giornate Professionali di Sorrento tutti hanno parlato di un "anno complicato". Da dicembre 2024 a dicembre 2025 l'aria alle Giornate Professionali di Sorrento è cambiata: se un anno fa e quello ancora precedente percepivamo ottimismo ed entusiasmo, forse eccessivi data la situazione, quest'anno il coro è stato unanime nel parlare di "un anno complicato" e nell'esternare sensazioni negative. Erano i primi giorni di dicembre, con Zootropolis 2 che già aveva iniziato in modo positivo il proprio cammino e prima dei successi di Avatar: Fuoco e cenere e soprattutto Buen Camino, ma il discorso va, deve andare, necessariamente oltre i singoli titoli per affrontare e sperare di risolvere problemi generalizzati e consolidati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

