Il centrocampista senegalese Mamadou Coulibaly, 26 anni, attualmente al Sudtirol, ha un’esperienza significativa in Serie B con 159 presenze e 12 gol, oltre a 24 presenze e 2 reti in Serie A. Con un buon curriculum, potrebbe essere coinvolto in uno scambio con la Reggiana, dove si valuta la possibilità di cedere il giocatore. Lo scorso 10 luglio, il Sudtirol aveva annunciato l’arrivo di Coulibaly come svincolato.

Un Coulibaly per la Reggiana: ci sono buone possibilità. Lo scorso 10 luglio il Sudtirol annunciava l’innesto dello svincolato centrocampista classe 1999 Mamadou Coulibaly. Con gli altoatesini un anno di contratto più eventuale rinnovo automatico in caso di salvezza. Il senegalese potrebbe però presto vestire il granata: sul tavolo l’ipotesi di uno scambio con Leonardo Mendicino. Arrivato in prestito dall’Atalanta lo scorso 10 agosto, il centrocampista del 2006, col consenso dei bergamaschi, potrebbe completare la stagione in Alto Adige, col senegalese che arriverebbe a Reggio (non è da escludere l’arrivo a titolo definitivo o un prestito con riscatto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il centrocampista senegalese del Sudtirol, 26 anni, ha un buon curriculum con 159 presenze in B (12 gol e 8 assist) e 24 in A (2 reti). Mendicino-Coulibaly: lo scambio si può fare

Leggi anche: Mandas Juventus si può fare anche con uno scambio: la Lazio ha messo gli occhi su quel bianconero, lo vuole Sarri! I dettagli

Leggi anche: Napoli, che assist dall’agente del centrocampista: il trasferimento può arrivare già a gennaio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il centrocampista senegalese del Sudtirol, 26 anni, ha un buon curriculum con 159 presenze in B (12 gol e 8 assist) e 24 in A (2 reti). Mendicino-Coulibaly: lo scambio si può fare.

Il centrocampista senegalese del Sudtirol, 26 anni, ha un buon curriculum con 159 presenze in B (12 gol e 8 assist) e 24 in A (2 reti). Mendicino-Coulibaly: lo scambio si può fare - Lo scorso 10 luglio il Sudtirol annunciava l’innesto dello svincolato ... sport.quotidiano.net