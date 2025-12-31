Il centrocampista senegalese del Sudtirol 26 anni ha un buon curriculum con 159 presenze in B 12 gol e 8 assist e 24 in A 2 reti Mendicino-Coulibaly | lo scambio si può fare
Il centrocampista senegalese Mamadou Coulibaly, 26 anni, attualmente al Sudtirol, ha un’esperienza significativa in Serie B con 159 presenze e 12 gol, oltre a 24 presenze e 2 reti in Serie A. Con un buon curriculum, potrebbe essere coinvolto in uno scambio con la Reggiana, dove si valuta la possibilità di cedere il giocatore. Lo scorso 10 luglio, il Sudtirol aveva annunciato l’arrivo di Coulibaly come svincolato.
Un Coulibaly per la Reggiana: ci sono buone possibilità. Lo scorso 10 luglio il Sudtirol annunciava l’innesto dello svincolato centrocampista classe 1999 Mamadou Coulibaly. Con gli altoatesini un anno di contratto più eventuale rinnovo automatico in caso di salvezza. Il senegalese potrebbe però presto vestire il granata: sul tavolo l’ipotesi di uno scambio con Leonardo Mendicino. Arrivato in prestito dall’Atalanta lo scorso 10 agosto, il centrocampista del 2006, col consenso dei bergamaschi, potrebbe completare la stagione in Alto Adige, col senegalese che arriverebbe a Reggio (non è da escludere l’arrivo a titolo definitivo o un prestito con riscatto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
