Il cenone contadino corsa tra le bancarelle E c’è Jessica col pesce catturato in diretta web

A Ferrara, il tradizionale cenone contadino si svolge tra le bancarelle del mercato, offrendo prodotti locali e di stagione. Jessica, in diretta web, presenta il pesce appena catturato, simbolo di una cucina semplice e genuina. Un momento di condivisione che valorizza le eccellenze del territorio, con piatti a chilometro zero e un’atmosfera autentica, in sintonia con le radici della tradizione contadina.

Ferrara, 31 dicembre 2025 – Il cenone? Rigorosamente contadino. Nei piatti i frutti dell'orto, pesce, salami e dolci a chilometro zero. Ultimo giorno, ieri, per la spesa delle feste al mercato Coldiretti in via Montebello. Sportine gonfie, arcobaleno di sapori e profumi, dal mare alla terra. "Un fiume di gente, vengono a comprare gli ingredienti per imbandire il menù di capodanno. Vincono genuinità e tradizioni. E vince il risparmio", spiega Stefano Menegatti, responsabile dei mercati di Campagna Amica. Pesca in diretta web. Sorride Jessica Finotelli, 34 anni, da Porto Garibaldi. Nelle cassette le canocchie si muovono ancora.

