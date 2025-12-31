Il cellulare all’esame e il matrimonio ‘incendiato’ | un anno di notizie targate Anteprima24

Un anno di notizie in Regione: dall’uso del cellulare all’esame, ai matrimoni ‘incendiati’. Anteprima24 ha seguito con attenzione i principali eventi che hanno segnato il territorio, offrendo approfondimenti e punti di vista diversi. In questo riepilogo, vengono raccolti i fatti più significativi che hanno coinvolto le cinque province, riflettendo le diverse culture e modalità di vita che caratterizzano questa regione.

Tempo di lettura: 5 minuti Un anno di eventi in Regione, tanti fatti che hanno abbracciato ogni singola branca del campo dell'informazione con Anteprima24 che è stata sul pezzo per cercare di regalare punti di vista differenti e racconti dei fatti che hanno caratterizzato l'anno nella terra che rappresenta cinque province diverse, cinque modi di vivere, cinque culture strettamente collegate ma con tratti comuni. Ha destato sicuramente scalpore la storia del ragazzo beccato col cellulare durante l'esame di stato al Giannone di Benevento. Un evento che ha messo in moto una macchina fatta di carte bollate e ricorsi con il tar della Campania che ha accolto l'istanza presentata dai legali Luigi Diego e Mario Perifano decidendo l'ammissione con riserva all'effettuazione delle prove suppletive d'esame nei giorni 2 e 3 luglio.

