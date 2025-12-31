Il nuovo anno inizia dalle isole del Pacifico, con i primi brindisi già alle 11.00 italiane. Le Kiribati hanno aperto le celebrazioni, segnando l’ingresso del 2024 nel fuso orario più a est. Un momento simbolico che segna il passaggio temporale globale, con molte comunità che continuano a festeggiare nel rispetto delle tradizioni locali.

Mezzanotte già scattata alle Kiribati. Il nuovo anno ha fatto il suo ingresso partendo dall'Oceano Pacifico. Quando in Italia erano le 11 del mattino, nelle Kiribati era già scoccata la mezzanotte, rendendo l'arcipelago uno dei primi luoghi al mondo a salutare il nuovo anno. I brindisi alle Chatham Islands e in Nuova Zelanda. Poco dopo, alle 11.15 ora italiana, è toccato alle Chatham Islands, territorio appartenente alla Nuova Zelanda, dove sono iniziati i primi festeggiamenti con lo scoppio dei tappi di bottiglia. Nel resto della Nuova Zelanda, invece, il passaggio al nuovo anno avverrà quando in Italia sarà mezzogiorno, segnando un altro momento simbolico della lunga notte di Capodanno che attraversa i fusi orari del pianeta.

© Dayitalianews.com - Il Capodanno parte dal Pacifico: i primi brindisi nel mondo già dalle 11.00

