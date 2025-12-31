Il Capodanno e l’ultima cena del condannato a morte per eccesso di aspettative

Il Capodanno rappresenta un momento di riflessione e aspettative, spesso carico di emozioni contrastanti. In questo articolo analizziamo come le attese possano influire sulla percezione di questa ricorrenza, offrendo spunti di riflessione sulla gestione delle emozioni e degli appuntamenti importanti. Mentre leggete, avete ancora alcune ore per decidere come affrontare il passaggio al nuovo anno, con consapevolezza e moderazione.

È, mentre leggete quest’articolo, probabilmente mattino. Avete, quindi, una decina di ore per decidere. Per trovare una scusa. Per ripensarci. Per farvi venire l’influenza. Non sono qui per dirvi cosa fare, figuriamoci. Sono qui per dirvi: ci avete pensato bene? Sabato su AirMail c’era un’intervista a Fran Lebowitz, e a un certo punto le chiedevano come si ponesse rispetto alle cene. Lei diceva che non le piace darne a casa sua, ma le piace andare a quelle a casa d’altri. E poi diceva che non torna mai spazientita o annoiata, dalle cene a casa degli altri, perché l’età le ha dato una certa qual capacità di selezionare prima. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

