Il Capodanno di Bari in diretta su Canale 5 | piazza della Libertà al centro del grande show musicale

Il Capodanno di Bari sarà protagonista di una serata speciale in diretta su Canale 5, con lo spettacolo musicale in piazza della Libertà. Nonostante le basse temperature, molti cittadini e visitatori si riuniranno per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno, condividendo un momento di festa e musica. L’evento, organizzato da Mediaset, rappresenta un’occasione di aggregazione e di festeggiamento collettivo per tutta la città.

In piazza insieme per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno. In tanti, nonostante il freddo pungente, hanno deciso di trascorrere così la notte di San Silvestro, raggiungendo piazza della Libertà per lo show del Capodanno in musica organizzato quest'anno da Mediaset e trasmesso in.

