Il campionato sotto la lente di Vagnoni | La Maceratese è in un buon momento

Roberto Vagnoni, allenatore del Notaresco ed ex giocatore della Maceratese, commenta l’andamento del campionato. Descrive un torneo equilibrato, sottolineando come il girone di ritorno possa riservare sorprese e cambiamenti. A metà stagione, Vagnoni fornisce una valutazione obiettiva sulla situazione attuale e sulle prospettive future delle squadre coinvolte.

"È un campionato equilibrato ma il girone di ritorno sarà come sempre tutta un’altra storia". Roberto Vagnoni, allenatore del Notaresco ed ex giocatore della Maceratese, analizza il cammino a metà strada. "Davanti – dice – ci sono diverse formazioni con le carte in regola per il salto di categoria, in classifica ci sono anche situazioni difficili. Ma tutto può cambiare nel girone ritorno con le società che ricorrono al mercato per correggere gli errori commessi in estate o per rinforzarsi pur di raggiungere determinati obiettivi. Non ci sono risultati scontati e non c’è mai da farsi condizionare dal momento, la Maceratese è uscita fuori in modo brillante da un complicato avvio di stagione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

