Il calendario storico Mauriziano 2026 celebra gli 80 anni della Repubblica

Il calendario storico Mauriziano 2026 celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana, evidenziando eventi, valori e figure chiave della storia nazionale. Presentato dall’associazione del Nastro Verde, dedicata ai militari decorati con medaglia d’oro, offre uno sguardo significativo sul passato e sulla memoria collettiva. Un’opportunità per conoscere e riflettere sui momenti fondamentali della Repubblica, attraverso immagini e approfondimenti curati da esperti del settore.

E' stato presentato il calendario storico Mauriziano 2026 dedicato all'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana: la storia, i valori, i volti: a illustrarne i contenuti il presidente e i consiglieri dell'associazione nazionale del Nastro Verde - per i militari decorati di medaglia d'oro.

