Sarno Display, azienda di Carnate specializzata negli espositori, conclude l’anno con risultati positivi, grazie a una crescita significativa negli Stati Uniti e all’attenzione all’innovazione. Questo sviluppo riflette la solidità del settore e l’impegno dell’azienda nel mantenere elevati standard di qualità. La strategia adottata ha permesso di rafforzare la presenza sul mercato internazionale, confermando il ruolo di Sarno Display come punto di riferimento nel settore degli espositori.

Crescita negli Stati Uniti e focus sull’ innovazione. Sarno Display, l’azienda degli espositori di Carnate, chiude l’anno con il vento in poppa. "Sono gli Usa a trainare i risultati del gruppo – spiega il ceo Cristian Paravano (foto) –. Una performance che dimostra come il mercato americano continui a premiare le soluzioni ad alto valore aggiunto, nonostante le turbolenze globali che hanno portato l’area asiatica verso una fase di cauta stabilità e quella europea a una maggiore sofferenza". Secondo il manager, il 2025 è stato un periodo "di resistenza" per l’industria manifatturiera, influenzato dai conflitti e dai nuovi assetti internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il boom negli Stati Uniti. Sarno chiude l’anno con il vento in poppa

