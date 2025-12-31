Il Bilancio del Benessere | perché quest’anno non servono buoni propositi
Il “Bilancio del Benessere” rappresenta un’occasione per riflettere sui propri stati di salute e serenità, senza l’obbligo di stabilire nuovi obiettivi. Quest’anno, invece di formulare propositi, è utile dedicare del tempo a valutare il proprio equilibrio quotidiano, ascoltando i segnali del corpo e della mente. Un approccio sobrio e consapevole può favorire una crescita personale più autentica e duratura.
Eccoci arrivate all’ultimo giorno dell’anno Scommetto che molte di voi, proprio in questo momento, hanno sul comodino o nello smartphone la classica lista dei "buoni propositi" per il 2026. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
