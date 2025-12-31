Il Bilancio del Benessere | perché quest’anno non servono buoni propositi

Da milleunadonna.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il “Bilancio del Benessere” rappresenta un’occasione per riflettere sui propri stati di salute e serenità, senza l’obbligo di stabilire nuovi obiettivi. Quest’anno, invece di formulare propositi, è utile dedicare del tempo a valutare il proprio equilibrio quotidiano, ascoltando i segnali del corpo e della mente. Un approccio sobrio e consapevole può favorire una crescita personale più autentica e duratura.

Eccoci arrivate all’ultimo giorno dell’anno Scommetto che molte di voi, proprio in questo momento, hanno sul comodino o nello smartphone la classica lista dei "buoni propositi" per il 2026. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

il bilancio del benessere perch233 quest8217anno non servono buoni propositi

© Milleunadonna.it - Il “Bilancio del Benessere”: perché quest’anno non servono buoni propositi

Leggi anche: Natale 2025, tornano anche quest'anno i "buoni shopping" del Comune

Leggi anche: Stadi, mondiali e post-Gravina: i buoni propositi (che non realizzeremo) del calcio italiano per il 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.