Il Bilancio del Benessere | perché quest’anno non servono buoni propositi

Il “Bilancio del Benessere” rappresenta un’occasione per riflettere sui propri stati di salute e serenità, senza l’obbligo di stabilire nuovi obiettivi. Quest’anno, invece di formulare propositi, è utile dedicare del tempo a valutare il proprio equilibrio quotidiano, ascoltando i segnali del corpo e della mente. Un approccio sobrio e consapevole può favorire una crescita personale più autentica e duratura.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.