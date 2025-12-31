Dopo tre alluvioni e circa 920 giorni, il laboratorio di ceramica di Monica Ortelli a Faenza riapre le sue porte. Un momento di ripresa e di ripristino degli spazi di lavoro, reso possibile grazie all'impegno dei volontari. Questa riapertura rappresenta un passo importante per la comunità, simbolo di resilienza e di unione nel superare le difficoltà.

A quasi 1.000 giorni dalla prima alluvione – esattamente 920 – nel cuore di via Ragazzini a Faenza ha riaperto il laboratorio di ceramica di Monica Ortelli: un ritorno che è anche una conquista e un riappropriarsi dei propri spazi. Sugli scaffali sono tornati i ‘blu’, inconfondibile stile della ceramista, insieme a vasi, piatti e piccoli oggetti che sono tornati a popolare il laboratorio come oggetti di famiglia. Ma su tutto c’è l’artista, Monica Ortelli, eccitatissima, energica, impaziente di rimettersi all’opera dopo lunghi silenzi, mesi di lavoro, tanta fatica e altrettanta burocrazia. E così è ripartita la produzione per il Natale appena trascorso, non solo per il negozio dell’Ente in via Pistocchi ma anche da proporre in giro per le fiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il bello dell’anno. Laboratorio aperto dopo tre alluvioni: "Grazie ai volontari"

Leggi anche: In pediatria arriva il "Buzzy" grazie ai volontari. E le punture fanno meno paura

Leggi anche: Colleferro. I volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo e dell’Associazione Nazionale Carabinieri hanno reso omaggio ai tre Carabinieri deceduti a Castel d’Azzano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Amici, ecco arrivati anche alla fine di quest’anno! Bello per tanti versi, difficile ed in salita per altri! Ma siamo qui, sempre pieni di buoni propositi e progetti! Per ringraziarvi della costanza e dell’affetto con cui mi seguite durante i nostri giovedì Spiegone, vi - facebook.com facebook