Il bello dell’anno Laboratorio aperto dopo tre alluvioni | Grazie ai volontari
Dopo tre alluvioni e circa 920 giorni, il laboratorio di ceramica di Monica Ortelli a Faenza riapre le sue porte. Un momento di ripresa e di ripristino degli spazi di lavoro, reso possibile grazie all'impegno dei volontari. Questa riapertura rappresenta un passo importante per la comunità, simbolo di resilienza e di unione nel superare le difficoltà.
A quasi 1.000 giorni dalla prima alluvione – esattamente 920 – nel cuore di via Ragazzini a Faenza ha riaperto il laboratorio di ceramica di Monica Ortelli: un ritorno che è anche una conquista e un riappropriarsi dei propri spazi. Sugli scaffali sono tornati i ‘blu’, inconfondibile stile della ceramista, insieme a vasi, piatti e piccoli oggetti che sono tornati a popolare il laboratorio come oggetti di famiglia. Ma su tutto c’è l’artista, Monica Ortelli, eccitatissima, energica, impaziente di rimettersi all’opera dopo lunghi silenzi, mesi di lavoro, tanta fatica e altrettanta burocrazia. E così è ripartita la produzione per il Natale appena trascorso, non solo per il negozio dell’Ente in via Pistocchi ma anche da proporre in giro per le fiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
