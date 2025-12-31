Il Barcellona intensifica la ricerca del prodigio egiziano Abdelkarim e migliora l’offerta per Al Ahly

Il Barcellona sta portando avanti con attenzione la trattativa per Abdelkarim, talento egiziano, e ha migliorato l’offerta per convincere l’Al Ahly. La società catalana sembra determinata a rafforzare il proprio reparto offensivo, valutando attentamente le opportunità di mercato. Vi aggiorneremo su eventuali sviluppi.

2025-12-31 17:48:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia di calciomercato pervenuta in redazione: TRANSFERmarketWEB.com © foto Federico TitoneBernabeuDigital.com FC Barcellona stanno intensificando la loro spinta per Hamza Abdelkarim. Il club catalano preme per siglare un accordo che porti l'attaccante classe 2008 dall'Al Ahly SC al Barcellona,??inizialmente legato al Barça Atlètic, dopo aver migliorato i termini della loro proposta per convincere i colossi egiziani. In particolare, la clausola di riscatto è stata aumentata dal 10% al 15%, un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo.

