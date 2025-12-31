Il 31 dicembre 2025 è l'ultimo giorno utilizzabile come data impostabile nel calendario interno di Xbox 360. Questa informazione ha suscitato preoccupazioni tra gli utenti, poiché rappresenta il limite massimo per la configurazione manuale della data sulla console. È importante conoscere questa restrizione per pianificare eventuali aggiornamenti o impostazioni future.

Negli ultimi giorni si è diffusa una certa preoccupazione tra i possessori di Xbox 360: il 31 dicembre 2025 rappresenta infatti l’ultima data che può essere impostata manualmente nel calendario interno della console. La notizia ha acceso paragoni con il Millennium Bug, ma la realtà è meno allarmante di quanto sembri. Il sistema non si ferma e non smette di funzionare allo scoccare del nuovo anno. Il limite esiste, ma è circoscritto e gestibile. Capire come funziona è fondamentale per evitare confusione. Come riportato da PureXbox, il punto centrale è questo: Xbox 360 non consente più di selezionare manualmente una data successiva al 31 dicembre 2025 dal menu delle impostazioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il 31 Dicembre 2025 è l’ultimo giorno raggiungibile dal cronometro interno di Xbox 360?

