Il 2026 si avvicina come un’opportunità per riscoprire i borghi italiani. Archeoclub d’Italia, in crescita costante, ha rafforzato la propria presenza attraverso nuove sedi e iniziative di qualità, sia a livello nazionale sia locale. Questo percorso testimonia un impegno condiviso nel valorizzare il patrimonio culturale e storico dei territori più autentici del paese, contribuendo a un rilancio sostenibile e consapevole dei borghi italiani.

AGI - "Archeoclub d'Italia sta crescendo sempre di più. Certo, nuove sedi si sono costituite in questi anni e altre stanno completando l'iter associativo ma, oltre a ciò, la qualità delle iniziative, il loro livello sempre più perfezionato, sia che si tratti di manifestazioni curate dalla sede nazionale che di quelle organizzate dalle sedi locali, dimostra indiscutibilmente che abbiamo tutti compreso come operare per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti". Ad affermarlo è Rosario Santanastasio, presidente nazionale di Archeoclub D'Italia. "Siamo riusciti a comunicare all'opinione pubblica efficacemente e tempestivamente le nostre iniziative - spiega Santanastasio -, Le iniziative nazionali, cito ad esempio 'Chiese apertè, giunta alla XXXI edizione, la più recente 'Primavera nei Borghi con Archeoclub d'Italia', le 'Giornate dell'Archeologia' hanno visto accrescere sempre più le sedi partecipanti e di pari passo è cresciuto il pubblico dei visitatori che hanno usufruito dell'attività dei volontari.

© Agi.it - Il 2026 sarà l'anno dei borghi

