Il 2026 inizia con freddo e gelate | temperature fino a -5

Il 2026 inizia con temperature rigide e gelate, con minime fino a -5°C su gran parte dell’Italia. La notte di San Silvestro sarà caratterizzata da freddo intenso, mentre le prime piogge si prevedono a Capodanno. La presenza di aria fredda, confermata dal meteorologo di 3bmeteo, interesserà tutto il Paese, influenzando le condizioni atmosferiche di fine anno e inizio 2026.

NOTTE DI SAN SILVESTRO FREDDA, PRIME PIOGGE A CAPODANNO – "L'aria fredda giunta sull'Italia farà sentire i suoi effetti nella notte di San Silvestro e all'alba di Capodanno, con minime sottozero da Nord a Sud" – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, che spiega: "Le gelate.

Meteo Milano e Lombardia, l’anno nuovo inizia col freddo “polare”. La Befana potrebbe portare neve - Nei primi giorni del nuovo anno il tempo sarà nel complesso stabile, con perturbazioni che scivoleranno al Centro sud e con un modesto rialzo termico, al quale seguirà una nuova irruzione intorno all' ... ilgiorno.it

METEO – Pioggia, Freddo e Anche Neve | Previsioni Fino al 3 Gennaio

+++ ALLERTA #METEO, GRANDE FREDDO IN TUTT'ITALIA E MALTEMPO AL SUD NELLE ULTIME ORE DEL 2025. SCATTA L'ALLARME GELICIDIO PER CAPODANNO, E DAL 4 GENNAIO INIZIA UNA NUOVA ONDATA DI GELO x.com

IL VENTO SPAZZA LA NEBBIA E INQUINANTI FREDDO IN ARRIVO DA NORD EST Buongiorno amici come previsto il gelo inizia a colpire i Balcani ed i refoli freddi giungono dalla porta della bora anche da noi. Risultato cielo che pian piano andrà a liberarsi - facebook.com facebook

