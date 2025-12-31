Il 2026 del centrosinistra | volti anime e correnti in cerca di leadership

Con le elezioni del 2026 alle porte, il centrosinistra si trova ancora senza una figura di riferimento riconosciuta. A differenza della coalizione di centrodestra, guidata con efficacia da Giorgia Meloni, il campo progressista si confronta con diverse anime e correnti, tutte alla ricerca di una leadership stabile che possa unificarlo e rafforzarlo in vista delle sfide future.

Roma, 31 dicembre 2025?? – Le elezioni politiche si avvicinano e al campo largo manca un capo, a differenza del destra-centro, dove Giorgia Meloni è abile nello svolgere il mestiere di collante di una coalizione che altrimenti sarebbe andata in frantumi da tempo. Non è peraltro chiaro come sarà scelto, visto che iniziano a piovere dichiarazioni contro le primarie, ma tant'è: prima o poi un leader servirà persino all'affollato e caotico centrosinistra. Magari uno dotato dell'autorità carismatica descritta da Max Weber: "Fondata sulla devozione all'eccezionale santità, eroismo o carattere esemplare di una singola persona, e dei modelli normativi o ordini rivelati o impartiti da tale soggetto".

