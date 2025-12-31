Il 2026 bussa alle porte nell’emisfero australe | il mondo festeggia il nuovo anno a onde

A poco più di un'ora dall'inizio del nuovo anno in Italia, alcune regioni dell’emisfero australe celebrano già il 2026. Mentre il calendario segna la fine del 2025 nel nostro paese, in altre parti del mondo il nuovo anno si apre con le prime luci e le tradizioni locali. Un momento di transizione che unisce diverse culture e fusi orari, evidenziando il passare del tempo a livello globale.

Mentre in Italia mancano poche ore alle 9 del mattino del 31 dicembre 2025, in alcune aree del Pacifico il 2026 è già realtà. A Kiribati, ad esempio, sono quasi le 20, e le comunità locali si preparano ai festeggiamenti serali che accompagnano l’inizio del nuovo anno. Il capodanno, dunque, non è un momento unico e simultaneo, ma un fenomeno globale che attraversa il mondo a ondate, scandito dai diversi fusi orari che rendono ogni Paese protagonista del proprio ingresso nel 2026. Tra poche ore, verso mezzogiorno in Italia e in Spagna, nell’area della Nuova Zelanda il nuovo anno sarà già arrivato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

