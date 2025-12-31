Il 2025 di McTominay è storia Scudetto Supercoppa e record di gol
Il 2025 di McTominay rappresenta un capitolo importante nella storia del Napoli, con una stagione ricca di successi tra cui lo scudetto, la Supercoppa e record di gol. L’anno di Scott si distingue per il suo contributo decisivo e la crescita costante, consolidando il ruolo di protagonista nel percorso della squadra. Un’annata che resterà impressa come uno dei momenti più significativi nella recente storia del club.
L’Anno di Scott. Se c’è una faccia che riassume il trionfale 2025 del Napoli, è quella di Scott McTominay. Arrivato come esubero dal Manchester United, lo scozzese ha impiegato meno di 12 mesi per prendersi tutto: titolarità, amore dei tifosi e il titolo di MVP della Serie A. Tra il record di vittorie e i 90 gol di squadra, è stato lui il fattore differenziale del centrocampo azzurro. Il grande errore di Manchester: un regalo al Napoli. La storia di McTominay è la classica “Revenge Story”. Negli ultimi anni, l’Old Trafford è stato spesso etichettato come il cimitero dei talenti. Quando il club inglese decise di cederlo, l’etichetta era brutale: “non abbastanza bravo per vincere titoli importanti”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
