Il 2025 di McTominay è storia Scudetto Supercoppa e record di gol

Il 2025 di McTominay resta nella memoria del Napoli come un anno di successi e record. Con lo scudetto e la Supercoppa vinti, ha contribuito in modo determinante alla stagione. La sua crescita e il suo rendimento si sono distinti, rendendo il suo nome indissolubilmente legato a un’annata memorabile per il club.

L'Anno di Scott. Se c'è una faccia che riassume il trionfale 2025 del Napoli, è quella di Scott McTominay. Arrivato come esubero dal Manchester United, lo scozzese ha impiegato meno di 12 mesi per prendersi tutto: titolarità, amore dei tifosi e il titolo di MVP della Serie A. Tra il record di vittorie e i 90 gol di squadra, è stato lui il fattore differenziale del centrocampo azzurro. Il grande errore di Manchester: un regalo al Napoli. La storia di McTominay è la classica "Revenge Story". Negli ultimi anni, l'Old Trafford è stato spesso etichettato come il cimitero dei talenti. Quando il club inglese decise di cederlo, l'etichetta era brutale: "non abbastanza bravo per vincere titoli importanti".

