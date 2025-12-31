Il 2025 di Inzaghi | SuperPippo si conferma l’uomo promozione

Nel 2025, Filippo Inzaghi, noto ex attaccante e attuale allenatore, conferma il suo talento nel guidare il Pisa in Serie B. Dopo aver già ottenuto successi come calciatore, Inzaghi si distingue anche come allenatore, contribuendo alla promozione della squadra nel campionato superiore. La sua esperienza e capacità strategiche si rivelano fondamentali nel percorso di crescita del club, consolidando il suo ruolo di figura di riferimento nel calcio italiano.

L'ex attaccante del Milan Filippo Inzaghi continua con la sua carriera in Serie B. Con il Pisa la promozione nel 2025. Nel 2026 sarà il turno del Palermo? Il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

