Il 2025 dell’ASD Paduli Volley 2006 | sport comunità e crescita educativa

Nel 2025, l’ASD Paduli Volley 2006 ha consolidato il suo ruolo nel territorio attraverso attività sportive, iniziative educative e momenti di aggregazione. Questo bilancio riflette l’impegno della società nel promuovere valori di crescita, rispetto e comunità, rafforzando la propria presenza come punto di riferimento per il territorio e i suoi giovani. Un anno di impegno che conferma la volontà di sviluppare sport e cultura in modo sostenibile e condiviso.

Con la chiusura dell'anno solare 2025, l' ASD Paduli Volley 2006 traccia un bilancio complessivo di un periodo intenso, caratterizzato da attività sportive, iniziative educative ed eventi sociali che hanno ulteriormente rafforzato il ruolo della società come presidio sportivo e culturale del territorio. Il 2025 è stato un anno di continuità e consolidamento, nel solco di un progetto che pone al centro i giovani, la formazione e il valore educativo dello sport. La società ha preso parte a diversi campionati federali, coinvolgendo atleti e famiglie in un percorso fondato su impegno, costanza e crescita, dentro e fuori dal campo; tra le esperienze più significative dell'anno rientra la partecipazione al torneo di Tortoreto, svoltosi nel mese di giugno, che ha rappresentato per i nostri atleti e le nostre atlete un'importante occasione di confronto sportivo e di crescita collettiva.

