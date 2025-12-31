Il 2025 del Napoli è leggenda Due trofei 90 gol e un record imbattuto

Il 2025 del Napoli si distingue come un anno di grande successo, segnato da due trofei, 90 gol e un record imbattuto. Un traguardo che conferma la crescita e la solidità del club, lasciando un’impronta significativa nella storia della squadra. Questo riepilogo sintetizza un anno di risultati importanti, che rafforzano la posizione del Napoli nel panorama calcistico nazionale e internazionale.

Il riassunto dell’anno. Il 2025 del Napoli sarà ricordato come l’anno della consacrazione definitiva. La squadra ha messo in bacheca Scudetto e Supercoppa Italiana, registrando numeri impressionanti: su 51 partite giocate, sono arrivate 32 vittorie e ben 90 gol fatti. Il dato che fa la differenza è la “legge del Maradona”: zero sconfitte casalinghe in campionato in 12 mesi (13 vittorie, 4 pareggi), un record di imbattibilità interna che resisteva dal 1987. Napoli 2025 Scudetto Supercoppa Conte statistiche record Maradona Dal tricolore a Conte: le due facce della vittoria. Analizzare il 2025 del Napoli significa unire due ere calcistiche distinte ma complementari. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Il 2025 del Napoli è leggenda. Due trofei, 90 gol e un record imbattuto Leggi anche: Napoli imbattuto al Maradona nel 2025: record come nell’87, unica in Europa Leggi anche: Il Napoli è imbattuto in casa da 16 partite, sfodera questo record con una certa apprensione (Corsera) Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Supercoppa | per il Napoli è una bella occasione per il Bologna la partita della vita Repubblica. Collaborazione tra il rappr napoletano e la leggenda dell'hip hop mondiale #Napoli - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.