Il 2025 del Napoli si distingue per un’annata memorabile, caratterizzata da due trofei vinti, 90 gol segnati e un record imbattuto. Un’annata che segna la definitiva conferma della squadra come protagonista nel panorama calcistico, lasciando un segno importante nella storia del club. Questo riepilogo offre una panoramica obiettiva e dettagliata di un anno che ha rafforzato la posizione del Napoli tra le grandi del calcio italiano.

Il riassunto dell’anno. Il 2025 del Napoli sarà ricordato come l’anno della consacrazione definitiva. La squadra ha messo in bacheca Scudetto e Supercoppa Italiana, registrando numeri impressionanti: su 51 partite giocate, sono arrivate 32 vittorie e ben 90 gol fatti. Il dato che fa la differenza è la “legge del Maradona”: zero sconfitte casalinghe in campionato in 12 mesi (13 vittorie, 4 pareggi), un record di imbattibilità interna che resisteva dal 1987. Napoli 2025 Scudetto Supercoppa Conte statistiche record Maradona Dal tricolore a Conte: le due facce della vittoria. Analizzare il 2025 del Napoli significa unire due ere calcistiche distinte ma complementari. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Il 2025 del Napoli è leggenda. Due trofei, 90 gol e un record imbattuto

Leggi anche: Il 2025 del Napoli è leggenda. Due trofei, 90 gol e un record imbattuto

Leggi anche: Napoli imbattuto al Maradona nel 2025: record come nell’87, unica in Europa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il 2025 del Napoli è leggenda Due trofei 90 gol e un record imbattuto.

Il 2025 dello sport, nel calcio vince Napoli; Italia sul tetto del mondo con tennis e pallavolo - Nel 2025 abbiamo detto addio a due leggende come Nicola Pietrangeli e Nino Benvenuti ... rtl.it