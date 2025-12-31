Il 2025 a Viterbo e provincia | che anno è stato con 24 fotografie

Il 2025 a Viterbo e provincia è stato un anno segnato da eventi diversi, tra difficoltà e speranze. Tra tragedie, incidenti e emergenze, si sono alternate scoperte archeologiche e iniziative culturali, riflettendo un periodo di cambiamento e resilienza per la comunità locale. Queste 24 fotografie offrono uno sguardo sintetico e obiettivo su un anno complesso, che ha lasciato tracce e insegnamenti nel territorio.

Il 2025 è stato un anno intenso per Viterbo e provincia: tragedie e drammi, incidenti ed emergenze, scoperte archeologiche ma anche momenti di rinascita culturale e sociale. Dall'indagine sui maltrattamenti nella casa di riposo di Latera al blitz delle forze dell'ordine negli appartamenti.

