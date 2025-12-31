Igiene urbana | al via la gara da 180 milioni di euro per i Comuni dell’Aro Brindisi 3

È stato avviato il procedimento per l’affidamento del servizio di igiene urbana dell’Ambito di Raccolta Ottimale BR/3, che coinvolge i Comuni dell’Aro Brindisi 3. La gara, del valore complessivo di 180 milioni di euro, mira a garantire un servizio efficiente e sostenibile per la gestione dei rifiuti nella zona. L’iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare la qualità dei servizi e la tutela ambientale locale.

FASANO – Ha preso ufficialmente avvio l'iter per l'affidamento del nuovo servizio di igiene urbana unitario dell'Ambito di Raccolta Ottimale (Aro) BR3. Il Comune di Fasano, in qualità di capofila e stazione appaltante qualificata, ha di recente pubblicato la procedura di gara ad evidenza.

