Ieri in Campania | casa trasformata in polveriera sequestrati 11 quintali di botti

Le principali notizie di ieri in Campania includono il sequestro di 11 quintali di fuochi d’artificio e una tragedia in provincia di Avellino, dove un uomo di 88 anni è stato trovato nelle campagne di contrada Lagni. Questi eventi evidenziano le problematiche legate alla gestione dei materiali esplosivi e alla sicurezza delle zone rurali. Ecco un riepilogo degli avvenimenti più significativi della giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 30 dicembre 2025. Avellino – Tragedia di fine anno: un uomo di 88 anni è stato rinvenuto nelle campagne di contrada Lagni, area rurale e isolata al confine tra i territori comunali di Flumeri e San Sossio Baronia, nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'anziano. Benevento – Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada statale Telesina, nel territorio di Gioia Sannitica, dove un automobilista è rimasto coinvolto in un incidente autonomo dopo aver investito un cinghiale che attraversava la carreggiata. Nel Casertano una casa trasformata in una polveriera. Bacoli, sorprendono i ladri in casa, sparatoria: due feriti e banditi in fuga. Ieri si è aperto il primo Consiglio regionale della Campania. Assumere il ruolo di capo dell'opposizione è per me un onore e una grande responsabilità. Svolgeremo un'opposizione istituzionale, diremo no al consociativismo e saremo precisi e puntuali.

