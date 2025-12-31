Icardi esce dal dimenticatoio | River Plate Elche e Oviedo lo vorrebbero a gennaio

Mauro Icardi potrebbe lasciare il Galatasaray a gennaio, con interesse da parte di River Plate, Elche e Oviedo. Il calciatore, attualmente sotto contratto fino a giugno 2026, valuta nuove opportunità, anche se il club turco gli avrebbe proposto di rimanere riducendo lo stipendio. La decisione sul suo futuro potrebbe influenzare il mercato di gennaio e le possibilità di trasferimento per il giocatore.

Mauro Icardi starebbe pensando di lasciare il Galatasaray a gennaio. Ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e pare che il club turco gli abbia proposto di restare, ma tagliandosi lo stipendio. Con l’arrivo di Victor Osimhen, l’attaccante argentino non è più l’idolo dei tifosi e un punto di riferimento chiave della squadra. Icardi sta pensando di lasciare il Galatasaray. Secondo quanto riportato da Footmercato: L’ex attaccante del Paris Saint-Germain è a un punto di svolta nella sua carriera e dovrà fare una scelta nei prossimi giorni. Negli ultimi anni si è parlato di Mauro Icardi più per motivi extra-sportivi che per le sue prestazioni in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

