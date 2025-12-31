I Visconti e l' enigma dei tarocchi | significati e labirinti degli arcani maggiori

I Visconti, famiglia storica di Milano, sono importanti per la loro influenza nel Quattrocento, tra cui l’ampliamento del Castello Sforzesco. È anche a Filippo Maria Visconti, figura enigmatica e complessa, che si attribuisce l’origine dei Tarocchi, originariamente noti come Trionfi. Questo articolo esplora il legame tra i Visconti e il mondo degli arcani maggiori, analizzandone significati e misteri.

È a Filippo Maria Visconti, uomo ambiguo e misterioso, che si deve l'ampliamento del Castello Sforzesco (nel Quattrocento conosciuto come castello di Porta Giovia) e la nascita dei Tarocchi (inizialmente chiamati Trionfi). Questo itinerario che dal castello Sforzesco continua lungo via Garibaldi.

