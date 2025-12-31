I trasporti a Roma il 31 dicembre Ecco come muoversi nella notte di Capodanno
Il 31 dicembre a Roma, i trasporti pubblici offrono un servizio potenziato per facilitare gli spostamenti durante la notte di Capodanno. Questa guida fornisce informazioni utili per muoversi in modo sicuro e efficiente, garantendo ai cittadini e ai visitatori la possibilità di partecipare alle celebrazioni senza preoccupazioni riguardo ai mezzi di trasporto.
Un servizio potenziato per consentire ai cittadini di muoversi e spostarsi con il trasporto pubblico di Roma nella notte di San Silvestro. La città, oggi 31 dicembre, si prepara a brindare per l’ultimo giorno dell’anno. E per l’occasione l’orario delle corse della metropolitana sarà esteso, così. 🔗 Leggi su Romatoday.it
