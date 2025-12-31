I servizi segreti estoni | la Russia non intende attaccare la NATO Ecco perché

I servizi segreti estoni hanno recentemente modificato la loro valutazione sulla minaccia russa nei confronti della NATO. A differenza di altri paesi europei, l’intelligence dell’Estonia non ritiene che la Russia abbia intenzione di attaccare la alleanza atlantica. Questa posizione rappresenta un cambiamento significativo nel quadro delle analisi sulla sicurezza europea, offrendo una prospettiva diversa sulla stabilità nella regione.

Per la prima volta da quando è cominciata la guerra in Ucraina, un servizio segreto europeo cambia rotta rispetto agli avvisi lanciati da altri servizi di intelligence del Vecchio Continente per quanto riguarda la volontà della Russia di proseguire azioni ostili verso la NATO. In una recente intervista, il direttore del servizio di intelligence esterna dell’Estonia, generale Kaupo Rosin, ha affermato che attualmente la Russia non ha intenzione di effettuare un attacco diretto ai Paesi Baltici o in generale all’Alleanza Atlantica. Dal febbraio 2022 a oggi, sino almeno a settembre di quest’anno, diversi servizi di intelligence europei, tra cui anche quello estone, hanno affermato che la Russia potrebbe in futuro effettuare azioni aggressive dirette di ordine militare contro il fianco orientale della NATO. 🔗 Leggi su It.insideover.com

