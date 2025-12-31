I segni zodiacali che più di tutti dimostrano l' affetto con il contatto fisico

31 dic 2025

Alcuni segni zodiacali esprimono il loro affetto principalmente attraverso il contatto fisico. Questi segni tendono a manifestare vicinanza, sostegno e affetto con gesti concreti come carezze, abbracci e baci, rendendo evidente il loro modo di comunicare emozioni e legami. Conoscere queste caratteristiche permette di comprenderli meglio e di rafforzare le relazioni interpersonali.

Meno parole, più fisicità: ci sono cinque segni dello zodiaco che manifestano vicinanza, sostegno e amore attraverso carezze, abbracci e baci. Li svela l'astrologa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

