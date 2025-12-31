I saldi a gennaio non reggono più Serve una riforma vera non piccoli ritocchi

I saldi di gennaio, come tradizione, sono ormai in decline. La pratica non rispecchia più le dinamiche attuali del mercato e rischia di mettere in difficoltà soprattutto i negozi di vicinato. È giunto il momento di rivedere le regole, passando da piccoli ritocchi a una riforma più strutturata, per sostenere le attività commerciali e rispondere alle esigenze dei consumatori.

"Fare i saldi a gennaio oggi non ha più senso. È una scelta scollegata dalla realtà del mercato e penalizza soprattutto i negozi di prossimità". È netta la posizione di FISMO – Federazione Italiana Settore Moda di Confesercenti Parma, che chiede un cambio di rotta deciso nella disciplina delle.

