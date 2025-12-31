I ragazzi non sanno più pensare | lo sfogo virale dell'insegnante sui problemi di un'intera generazione

Un insegnante delle medie ha condiviso un messaggio che denuncia le difficoltà crescenti dei giovani nel pensiero critico e nella comprensione. La sua riflessione ha attirato attenzione sui problemi di una generazione che mostra segni di declino cognitivo, evidenziando la necessità di interventi e riflessioni sull’educazione e lo sviluppo delle competenze di base.

