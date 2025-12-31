‘I ragazzi di Sipario’ | la buona cucina che abbatte barriere e pregiudizi

“I ragazzi di Sipario” è un progetto che promuove inclusione attraverso la cucina, abbattendo barriere e pregiudizi. A Firenze, abbiamo conversato con Marco Martelli Calvelli, presidente dell’organizzazione, per comprendere meglio il loro impegno e le iniziative volte a favorire l’integrazione e la valorizzazione delle diversità.

Firenze, 31 dicembre 2025 – Per conoscere meglio la realtà de ‘I ragazzi di Sipario’ abbiamo intervistato il suo presidente, Marco Martelli Calvelli. Quest’anno in via Aretina, affacciato su piazza Alberti, ha aperto il ristorante ‘I ragazzi di Sipario’. Quale l’idea da cui è nato e quale il progetto che ne sta alla base? “Il progetto è nato diciotto anni fa come associazione – ‘Sipario’ – da famiglie che al proprio interno avevano un ragazzo con disabilità e che si sono tutte date da fare per poter ‘professionalizzare’ i giovani. La prima locazione che ci venne data fu il circolo MCL di via Dei Serragli, dopo nove anni ci siamo trasferiti da ospiti allo ‘Spazio Alfieri’ e oggi abbiamo finalmente un locale tutto nostro in cui possiamo fare varie attività diverse, cosa non possibile prima perché ad esempio all’Alfieri – essendo un cinema - non potevamo organizzare cene o eventi serali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

