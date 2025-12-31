I quadri Dem ringraziano Mattia E cercano un nuovo candidato

L’Unione comunale del Pd di Cervia informa che, a seguito delle dimissioni di Mattia Missiroli da sindaco, si è tenuta la prima riunione della nuova Direzione. I quadri Dem ringraziano Mattia per il suo impegno e si stanno attivando per individuare un nuovo candidato alla guida del Comune. La fase di candidatura è aperta e proseguirà nei prossimi giorni.

L'Unione comunale Pd di Cervia rende noto che in seguito alle dimissioni già annunciate di Mattia Missiroli dalla carica di sindaco, si è svolta l'altra sera la prima seduta della Direzione. L'incontro si è tenuto presso la sede del Partito Democratico locale, alla presenza di numerosi membri e rappresentanti, ed è stato presieduto da Roberto Fabbrica, segretario dell'Unione comunale Pd, insieme al segretario provinciale, Nicola Dalmonte. L'appuntamento ha rappresentato un momento di particolare importanza per la comunità politica cervese, essendo il primo confronto ufficiale dopo le dimissioni del sindaco.

