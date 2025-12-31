I quadri Dem ringraziano Mattia E cercano un nuovo candidato

Da ilrestodelcarlino.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione comunale del Pd di Cervia informa che, a seguito delle dimissioni di Mattia Missiroli da sindaco, si è tenuta la prima riunione della nuova Direzione. I quadri Dem ringraziano Mattia per il suo impegno e si stanno attivando per individuare un nuovo candidato alla guida del Comune. La fase di candidatura è aperta e proseguirà nei prossimi giorni.

L’Unione comunale Pd di Cervia rende noto che in seguito alle dimissioni già annunciate di Mattia Missiroli dalla carica di sindaco, si è svolta l’altra sera la prima seduta della Direzione. L’incontro si è tenuto presso la sede del Partito Democratico locale, alla presenza di numerosi membri e rappresentanti, ed è stato presieduto da Roberto Fabbrica, segretario dell’Unione comunale Pd, insieme al segretario provinciale, Nicola Dalmonte. L’appuntamento ha rappresentato un momento di particolare importanza per la comunità politica cervese, essendo il primo confronto ufficiale dopo le dimissioni del sindaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

i quadri dem ringraziano mattia e cercano un nuovo candidato

© Ilrestodelcarlino.it - I quadri Dem ringraziano Mattia. E cercano un nuovo candidato

Leggi anche: New York Obama non appoggia il candidato sindaco dem Mamdani

Leggi anche: Mattia Furlani candidato come Atleta Mondiale dell’Anno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I quadri Dem ringraziano Mattia. E cercano un nuovo candidato.

quadri dem ringraziano mattiaI quadri Dem ringraziano Mattia. E cercano un nuovo candidato - L’Unione comunale Pd di Cervia rende noto che in seguito alle dimissioni già annunciate di Mattia Missiroli dalla carica di sindaco, si è svolta l’altra sera la prima seduta della Direzione. ilrestodelcarlino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.