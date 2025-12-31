I Pinguini Tattici Nucleari salutano Genova e il 2026 con Giovani Wannabe | Foto e video

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il loro nuovo singolo “Giovani Wannabe” con un saluto a Genova e al 2026. La band bergamasca ha inaugurato il Capodanno in piazza della Vittoria, per la prima volta protagonista di San Silvestro. Un momento che unisce musica e tradizione, segnando l’inizio di un nuovo anno con un’energia autentica e coinvolgente.

Il Capodanno in piazza della Vittoria, per la prima volta regina di San Silvestro, si è acceso con la band bergamasca. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

