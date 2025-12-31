I nove comuni trentini che hanno detto No ai botti di Capodanno

Nove comuni trentini, tra cui Capriana, Valfloriana e Predazzo, hanno deciso di non autorizzare i fuochi d’artificio durante i festeggiamenti di Capodanno. Questa scelta mira a promuovere un ambiente più sicuro e rispettoso, riducendo rischi e inquinamento acustico. La collaborazione tra i comuni testimonia un’impegno condiviso per una celebrazione più sostenibile e consapevole.

Capriana, Valfloriana, Castello-Molina, Ville di Fiemme, Cavalese, Panchià, Ziano, Predazzo e Moena insieme per dire no ai botti di Capodanno.“Abbiamo voluto marchiare l’iniziativa in modo condiviso, senza che l’una o l’altra realtà paesana emerga - si legge in una nota -. Deve essere uno stile. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

