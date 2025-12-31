I nove comuni trentini che hanno detto No ai botti di Capodanno
Nove comuni trentini, tra cui Capriana, Valfloriana e Predazzo, hanno deciso di non autorizzare i fuochi d’artificio durante i festeggiamenti di Capodanno. Questa scelta mira a promuovere un ambiente più sicuro e rispettoso, riducendo rischi e inquinamento acustico. La collaborazione tra i comuni testimonia un’impegno condiviso per una celebrazione più sostenibile e consapevole.
Capriana, Valfloriana, Castello-Molina, Ville di Fiemme, Cavalese, Panchià, Ziano, Predazzo e Moena insieme per dire no ai botti di Capodanno.“Abbiamo voluto marchiare l’iniziativa in modo condiviso, senza che l’una o l’altra realtà paesana emerga - si legge in una nota -. Deve essere uno stile. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Botti di Capodanno, primi divieti nei comuni irpini e appello WWF
Leggi anche: Capodanno 2026 in Provincia di Frosinone: ecco i comuni dove c'è il divieto dei botti
Il caso del festival letterario conteso da due comuni: Caldonazzo e Pergine litigano sul Trentino Book Festival; Maxi operazione dei carabinieri tra Madruzzo, Arco e Dro: 156 persone controllate, nove patenti ritirate.
Banda ultralarga: tutti i comuni trentini hanno ora accesso alla fibra ottica - Tutti i comuni trentini hanno accesso alla rete in fibra ottica per cittadini e imprese. rainews.it
Nel 2025 il capoluogo ottiene il riconoscimento Plastic Free insieme ad altri nove Comuni lombardi. Sette protocolli d’intesa firmati in provincia per iniziative di tutela ambientale - facebook.com facebook
Solo 9 comuni sardi segnalano al fisco, incassi -80% in 4 anni. Nel 2025 entrano nelle casse degli enti locali poco più di 8mila euro #ANSA x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.