I nove comuni trentini che hanno detto No ai botti di Capodanno

Nove comuni trentini, tra cui Capriana, Valfloriana e Predazzo, hanno deciso di non autorizzare i fuochi d’artificio durante i festeggiamenti di Capodanno. Questa scelta mira a promuovere un ambiente più sicuro e rispettoso, riducendo rischi e inquinamento acustico. La collaborazione tra i comuni testimonia un’impegno condiviso per una celebrazione più sostenibile e consapevole.

