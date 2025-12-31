I nove comuni trentini che hanno detto No ai botti di Capodanno

In Trentino, nove comuni hanno deciso di non autorizzare i fuochi d'artificio durante le festività di Capodanno. Capriana, Valfloriana, Castello-Molina, Ville di Fiemme, Cavalese, Panchià, Ziano, Predazzo e Moena si sono uniti per promuovere un festeggiamento più responsabile e rispettoso dell’ambiente e della sicurezza pubblica. Questa scelta riflette una crescente sensibilità verso il benessere della comunità e la tutela del territorio.

Capriana, Valfloriana, Castello-Molina, Ville di Fiemme, Cavalese, Panchià, Ziano, Predazzo e Moena insieme per dire no ai botti di Capodanno."Abbiamo voluto marchiare l'iniziativa in modo condiviso, senza che l'una o l'altra realtà paesana emerga - si legge in una nota -. Deve essere uno stile.

