I momenti più instagrammabili di Regione Lombardia nel 2025

Nel 2025, Regione Lombardia ha condiviso i momenti più suggestivi e fotografabili della regione, culminando con il countdown alle Olimpiadi invernali 2026. Uno dei post più visualizzati dell’anno, con oltre 970.000 visualizzazioni su Instagram, ha evidenziato le bellezze del territorio in vista di un evento internazionale di grande rilevanza. Un'occasione per scoprire e valorizzare i paesaggi e le atmosfere che rendono unica questa regione.

