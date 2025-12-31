I momenti più instagrammabili di Regione Lombardia nel 2025
Nel 2025, Regione Lombardia ha condiviso i momenti più suggestivi e fotografabili della regione, culminando con il countdown alle Olimpiadi invernali 2026. Uno dei post più visualizzati dell’anno, con oltre 970.000 visualizzazioni su Instagram, ha evidenziato le bellezze del territorio in vista di un evento internazionale di grande rilevanza. Un'occasione per scoprire e valorizzare i paesaggi e le atmosfere che rendono unica questa regione.
È il video che scandisce il count down ‘5 mesi all’inizio delle Olimpiadi invernali 2026’, con 978.000 visualizzazioni, uno dei post di Instagram più ‘gettonati’ del 2025 sui Social di Regione Lombardia. Molto seguito, con 838.000 visualizzazioni, sempre in tema di Giochi Olimpici, anche il reel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
