I missili russi Oreshnik operativi in Bielorussia Lituania pronta a fare brillare i ponti al confine in caso di invasione
I missili russi Oreshnik sono ora operativi in Bielorussia, aumentando le tensioni nella regione. Di fronte a questa situazione, le forze armate lituane si preparano installando dispositivi per far brillare i ponti al confine con la Bielorussia, in caso di invasione. La situazione evidenzia la crescente instabilità nei Paesi Baltici e l’importanza di misure di sicurezza precauzionali.
La minaccia risulta estremamente realistica per i Paesi Baltici, tanto che le forze armate lituane hanno iniziato l’installazione dei dispositivi ingegneristici per far brillare i ponti al confine tra la Lituania e la Bielorussia in caso di invasione armata. E a questo si aggiunge la costruzione di strutture per lo stoccaggio di barriere mobili per contrastare l’avanzata delle forze armate nemiche. Misure che rientrano nel pacchetto approvato dal ministero della Difesa lituano lo scorso luglio per il rafforzamento del confine orientale dell’ Unione europea, ma che oggi si intersecano con l’entrata in servizio in Bielorussia dei missili a raggio intermedio Oreshnik russi con capacità nucleare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
