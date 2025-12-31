I missili russi Oreshnik sono ora operativi in Bielorussia, aumentando le tensioni nella regione. Di fronte a questa situazione, le forze armate lituane si preparano installando dispositivi per far brillare i ponti al confine con la Bielorussia, in caso di invasione. La situazione evidenzia la crescente instabilità nei Paesi Baltici e l’importanza di misure di sicurezza precauzionali.

La minaccia risulta estremamente realistica per i Paesi Baltici, tanto che le forze armate lituane hanno iniziato l’installazione dei dispositivi ingegneristici per far brillare i ponti al confine tra la Lituania e la Bielorussia in caso di invasione armata. E a questo si aggiunge la costruzione di strutture per lo stoccaggio di barriere mobili per contrastare l’avanzata delle forze armate nemiche. Misure che rientrano nel pacchetto approvato dal ministero della Difesa lituano lo scorso luglio per il rafforzamento del confine orientale dell’ Unione europea, ma che oggi si intersecano con l’entrata in servizio in Bielorussia dei missili a raggio intermedio Oreshnik russi con capacità nucleare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I missili russi Oreshnik operativi in Bielorussia. Lituania pronta a fare brillare i ponti al confine in caso di invasione

Leggi anche: Schierati in Bielorussia i missili ipersonici russi Oreshnik

Leggi anche: Ucraina, i nuovi missili ipersonici russi Oreshnik in Bielorussia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La minaccia di Mosca: “I missili Oreshnik pienamente operativi”; Droni di fine anno | La Russia ha schierato i missili nucleari in Bielorussia; L'ultima mossa di Putin: sposta i missili Oreshnik e adesso l'Europa è sempre più a tiro; Guerra Ucraina Russia, Putin schiera in Bielorussia missili con capacità nucleari. LIVE.

Guerra in Ucraina, Putin schiera i missili Oreshnik in Bielorussia: “Impossibili da intercettare” - I missili Oreshnik entrano in "servizio attivo" in Bielorussia, alleata storica del Cremlino che confina con diversi Paesi Nato ... fanpage.it