I mestieri della civiltà agricola e artigianale nel presepe vivente della parrocchia

La parrocchia Spirito Santo di Brindisi, in via S. Angelo, presenta la seconda edizione del presepe vivente, dedicata ai mestieri della civiltà agricola e artigianale. Un’occasione per riscoprire le tradizioni e le attività che hanno caratterizzato il passato, attraverso rappresentazioni autentiche e coinvolgenti. Un evento che valorizza il patrimonio locale e invita la comunità a conoscere le radici della nostra cultura.

BRINDISI - La parrocchia "Spirito Santo" di Brindisi sita in via S. Angelo è lieta di presentare alla cittadinanza, la II edizione del "presepe vivente". Sarà collocato nel salone catechistico della parrocchia e sarà aperto al pubblico dalle ore 17 alle ore 19 di domenica 4 gennaio 2026.

