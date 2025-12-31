I messaggi ambigui il ruolo del suo ex manager e la terapia Parla Antonio Medugno | Da Signorini andai per chiarire mai fatto sesso – Il video

Antonio Medugno torna a parlare in merito alle recenti accuse di violenza sessuale ed estorsione nei confronti di Alfonso Signorini. Nel suo video, Medugno chiarisce i motivi della visita a Signorini, spiegando che si trattò di un tentativo di confronto, e sottolinea di non aver mai avuto rapporti sessuali con lui. La vicenda si inserisce in un contesto di messaggi ambigui e di riflessioni sul ruolo del suo ex manager e sulla terapia intrapresa.

Antonio Medugno torna a parlare pubblicamente dopo la denuncia per violenza sessuale ed estorsione nei confronti di Alfonso Signorini, il giornalista e conduttore del Grande Fratello attualmente indagato. L’ex concorrente del GF lo fa con un lungo video pubblicato su Instagram, nel quale prova a chiarire alcuni punti finiti al centro del dibattito online e mediatico. «Io ho sbagliato a stare vicino a quella situazione, invece di tagliarla subito: questo è il mio errore. Ma restare non significa stare bene, ma soprattutto non significa che tutto ciò che è stato raccontato online sia vero. Io ho avuto questa tendenza a minimizzare la cosa, perché ero completamente manipolato dal mio vecchio manager », dice Medugno, in quello che è un lungo sfogo, spiegando il contesto in cui sarebbero maturate le sue scelte. 🔗 Leggi su Open.online

