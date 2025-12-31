I maledetti del 31 dicembre

Il 31 dicembre rappresenta un momento di passaggio, segnato da aspettative e tradizioni. Per alcuni, è l’occasione di lasciarsi alle spalle l’anno vecchio e accogliere il nuovo con speranza. Per altri, diventa una sfida, un obbligo di festeggiare in modo forzato. In ogni caso, questa data invita a riflettere sui diversi modi di vivere il fine anno, senza giudizi, ma con attenzione alle proprie sensazioni e bisogni.

C’è chi il 31 dicembre lo vive come una rinascita e chi come una condanna sociale a divertirsi per forza. Questo articolo dà voce al popolo silenzioso che odia il Capodanno, rifiuta trenini, cenoni e ansie da prestazione festiva, e rivendica il diritto sacrosanto di non fare un cazzo senza sentirsi in colpa. C’è un popolo silenzioso, umiliato e ogni anno puntualmente perseguitato. Non chiede molto: una coperta, il silenzio, magari una serie vista a metà e l’illusione che domani sia un giorno qualunque. E invece no. Arriva lui. Il 31 dicembre. Da una settimana aleggia nell’aria quella domanda di merda, pronunciata con falsa leggerezza ma con la violenza psicologica di un interrogatorio della CIA: “Che fai a Capodanno?” La risposta vera sarebbe una sola: niente. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - I maledetti del 31 dicembre Leggi anche: Brindisi del 24 e del 31 dicembre, scattano i divieti del Comune di Napoli Leggi anche: Brindisi del 24 e del 31 dicembre, scattano i divieti del Comune di Napoli: ecco le aree coinvolte Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Capodanno in Maremma: la guida completa degli eventi tra piazze, musica e divertimento; Chiude antica tabaccheria: L’ultimo dell’anno addio. E nessuno si è fatto avanti; Spettacolo al freddo al teatro Tenda di Arezzo, la replica degli organizzatori: Attori e pubblico avvertiti; Veronesi-Haber Maledetti amici al teatro Tenda. “CAPACCIODANNO”, LA FESTA POPOLARE DEL MALEDETTO CAPODANNO - Guest Sibbenga Sunamo & Dj Delta start ore 23 Valzer di mezzanotte Preview Tavolata Popolare ore 21. laprovinciaonline.info

Il 31 dicembre è festivo? Le regole per la vigilia di Capodanno - La giornata del 31 dicembre 2025 è un prefestivo: ecco cosa significa secondo la normativa e come viene pagato in busta paga. msn.com

La maledizione dei templari 3 - 2005 - Josée Dayan, film completo in Italiano

23 DICEMBRE 1929 LETTERA DI SANDRO PERTINI INVIATA ALLA MADRE "Mia buona mamma, Son riuscito a procurarmi un pezzo di lapis e un po’ di carta e tento di scriverti nonostante questi maledetti ferri che mi stringono i polsi. Voglio che ti giungano i - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.