I legami dei pro Pal con l’Ong del Qatar Un fiume di denaro per i ras di Gaza

L'inchiesta approfondisce i rapporti tra alcuni membri delle proPal e l'Ong qatariota, evidenziando un flusso di denaro verso figure di Gaza. In particolare, Mohammad Hannoun, sospettato di sostenere Hamas, avrebbe utilizzato un canale diretto con Qatar Charity, tramite Khaled al Hammadi. Questi collegamenti sollevano interrogativi sulla trasparenza e sulla natura delle operazioni finanziarie coinvolte.

Mohammad Hannoun, accusato di finanziare Hamas, aveva un canale privilegiato con Qatar charity attraverso Khaled al Hammadi, secondo l'inchiesta che lo ha portato in carcere. Non stiamo parlando di una Ong qualunque, ma di un colosso, guidato da Hamad bin Nasser al-Thani, membro della famiglia dell'emiro, che ha donato 25 milioni di euro per la nascita di moschee e centri islamici in Italia. La grande organizzazione, nata per aiutare gli orfani del Medio Oriente, è stata più volte accusata di avere finanziato Hamas oltre a gruppi jihadisti siriani vicini ad Al Qaida. Le Nazioni Unite, però, che collaborano con Qatar charity, hanno sempre smentito collusioni con il terrorismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

