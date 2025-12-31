I grandi appuntamenti sportivi del 2026 | dalle Olimpiadi invernali ai Mondiali di calcio
Nel 2026 si svolgeranno importanti eventi sportivi, tra cui le Olimpiadi invernali di Milano Cortina a febbraio e i Mondiali di calcio tra giugno e luglio. L’Italia parteciperà alla competizione mondiale solo superando gli spareggi di marzo. Questi appuntamenti rappresentano occasioni di grande rilevanza per il panorama sportivo e per il nostro Paese.
Milano Cortina 2026 nel mese di febbraio, fra giugno e luglio la Coppa del Mondo e l'Italia ci sarà solo se ci riuscirà a superare gli spareggi di marzo. Tanto tennis, ciclismo e atletica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
