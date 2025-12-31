I film più belli del 2025

Ecco una selezione dei film più interessanti usciti in Italia nel 2025. Tra musical coinvolgenti, horror innovativi, sci-fi originali e commedie familiari, questa lista raccoglie le pellicole che si sono distinte per qualità e originalità. Un’occasione per scoprire le principali proposte cinematografiche dell’anno, accompagnandoti nella scelta di cosa vedere al cinema.

Musical travolgenti, horror di rara potenza e originalità, sci-fi insoliti, commedie famigliari divertenti. Tra i film uscita al cinema in Italia nel 2025, ecco i più belli secondo noi. 1) Emilia Pérez di Jacques Audiard. Trascinante e artisticamente spettacolare, Emilia Pérez racconta una transizione di genere in musical come mai fatto prima. Con canzoni e coreografie che fan venir voglia di salire su un tavolo a ballare insieme a Zoe Saldana, di magnetico carisma e meritatamente premio Oscar. Non c’è polemica – legata ai puntigliosi dei social e alle dichiarazioni poco felici della sua protagonista Karla Sofía Gascón – che possa oscurarne la carica d’energia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I film più belli del 2025 Leggi anche: I film più belli del 2025 e quelli più visti Leggi anche: I 10 film italiani più belli del 2025 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. I film più belli del 2025 e quelli più visti; I 30 film di Natale più belli di sempre da vedere in streaming; I 10 film più visti del 2025 in Italia; Gli chignon più belli visti sui red carpet del 2024 le ispirazioni per le feste. I 15 film più sorprendenti del 2025 (secondo noi) Allora vedo spesso classifiche o gare per stabilire il film più bello di sempre. I nomi sono sempre gli stessi che girano ma QUALCUNO VOLO’ SUL NIDO DEL CUCULO non lo vedo mai. A mio parere uno dei 5 film più belli mai realizzati. Per me superiore anch - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.