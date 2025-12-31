Durante il passaggio della tempesta Byron, sono stati segnalati allagamenti nella Striscia di Gaza. Circolano anche alcuni video che mostrano tende allagate, ma la verifica delle fonti è importante per comprendere correttamente la situazione. È fondamentale distinguere tra immagini accurate e contenuti potenzialmente fuorvianti, mantenendo un approccio critico e informato sulle notizie in circolazione.

Durante il passaggio della tempesta Byron, sono stati riscontrati allagamenti nella Striscia di Gaza. Oltre alle immagini reali e verificate, sui social sono circolati numerosi video che pretendono di mostrare le condizioni estreme dei campi e delle tende, come fiumi in piena che rischiano di spazzare via donne e bambini. Non sono riprese reali, ma prodotti generati con l’Intelligenza artificiale, come in un caso precedentemente analizzato. Per chi ha fretta. Alcuni video virali condivisi sui social non sono autentici.. Le clip analizzate mostrano errori tipici dell’Intelligenza artificiale.. I video provengono da TikTok e alcuni risultano etichettati come contenuti generati dall’AI. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Forti piogge sul Gaza, allagate le tende degli sfollati | Onu: preoccupati per la salute delle famiglie nei campi

I falsi video delle tende allagate a Gaza.

