I debutti degli stilisti più discussi del 2025

Nel 2025, il mondo della moda ha assistito a debutti di stilisti emergenti che hanno attirato l'interesse di pubblico e critica. Le loro prime sfilate hanno suscitato commenti e aspettative, contribuendo a definire le tendenze dell'anno. Questo periodo ha rappresentato un momento di grande fermento, con nuovi volti pronti a lasciare il segno nel panorama internazionale.

Il 2025 è stato un anno di debutti ad alta tensione per stilisti e moda internazionale, segnato da prime sfilate capaci di catalizzare attenzione, critiche e aspettative. Più che semplici collezioni, questi esordi sono stati veri e propri test di visione, chiamati a ridefinire l’identità di maison storiche in una fase di profondo cambiamento. Il 2025 è stato l’anno dei debutti: gli stilisti più chiacchierati. Tra i più osservati, Glenn Martens da Maison Margiela ha scelto di debuttare con l’ haute couture Artisanal autunnoinverno 2025-26, una sfilata che ha subito chiarito il suo approccio: nessuna imitazione del fondatore, ma una rilettura radicale dello spirito Margiela attraverso volumi scultorei, materiali trattati e un’estetica quasi futuristica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - I debutti degli stilisti più discussi del 2025 Leggi anche: I 10 look delle star più discussi del 2025 Leggi anche: Creatività e inclusione. Al via la fashion week degli stilisti emergenti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. ALFA ROMEO 2026: UN ANNO DI TRANSIZIONE MA NON PRIVO DI NOVITÀ Il 2026 si prospetta un anno cruciale per Alfa Romeo, pur non prevedendo debutti significativi. Le attese nuove Giulia e Stelvio arriveranno solo nel 2027, tuttavia il marchio milanes - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.